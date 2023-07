Concert : Duo Voki A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 24 septembre 2023, Bonnemazon.

DUO VOKI

Dans le cadre des Escales d’Automne

Maéva Rabassa, harpe, Lucille Laguian, hautbois.

Programme :

Pasculli (1842-1924) Omaggio a Bellini

Debussy (1862-1918) 5 Pièces

Piazzolla (1921-1992) Café 1930

Yun (1917-1995) Rufe

Holliger (1939) Mobile

Shankar (1920-2012)

Le duo VOKI naît d’une amitié de longue date entre deux musiciennes. Maéva vient de Marseille et joue de la harpe.

Lucille, de Tarbes, fait du hautbois. Leurs chemins les menant chacune dans un pays différent, elles gardent toutefois ce lien d’amitié fort, ainsi que l’envie commune de créer et partager leur art ensemble.

C’est ainsi que naît en 2022 le duo Voki, duo harpe/hautbois. Imprégnées d’un fort désir d’innovation, elles n’ont pas peur de repousser les limites de leur inspiration et de s’impliquer dans la recherche de nouvelles façons de partager cet art avec le public, de remanier les codes du concert traditionnel pour le démocratiser et donner envie à tous d’y assister, et pourquoi pas d’y participer !.

DUO VOKI

As part of the Escales d?Automne program

Maéva Rabassa, harp, Lucille Laguian, oboe.

Program :

Pasculli (1842-1924) Omaggio a Bellini

Debussy (1862-1918) 5 Pièces

Piazzolla (1921-1992) Café 1930

Yun (1917-1995) Rufe

Holliger (1939) Mobile

Shankar (1920-2012)

The VOKI duo was born of a long-standing friendship between two musicians. Maéva, from Marseille, plays the harp.

Lucille, from Tarbes, plays the oboe. Although their paths took them to different countries, they maintained a strong bond of friendship, as well as a shared desire to create and share their art together.

And so, in 2022, the harp/oboe duo Voki was born. Imbued with a strong desire to innovate, they are not afraid to push back the boundaries of their inspiration and get involved in the search for new ways to share this art with the public, to reshape the codes of the traditional concert to democratize it and make everyone want to attend, and why not participate!

DUO VOKI

En el marco del festival Escales d’Automne

Maéva Rabassa, arpa, Lucille Laguian, oboe.

Programa :

Pasculli (1842-1924) Omaggio a Bellini

Debussy (1862-1918) 5 Piezas

Piazzolla (1921-1992) Café 1930

Yun (1917-1995) Rufe

Holliger (1939) Mobile

Shankar (1920-2012)

El dúo VOKI nació de una larga amistad entre dos músicos. Maéva es marsellesa y toca el arpa.

Lucille, de Tarbes, toca el oboe. Sus caminos las han llevado a países diferentes, pero siguen compartiendo un fuerte vínculo de amistad y un deseo común de crear y compartir su arte juntas.

Así nació en 2022 el dúo Voki, un dúo de arpa y oboe. Imbuidos de un fuerte deseo de innovación, no temen superar los límites de su inspiración e implicarse en la búsqueda de nuevas formas de compartir su arte con el público, reelaborando los códigos del concierto tradicional para democratizarlo y hacer que todo el mundo quiera asistir y, ¿por qué no? participar

DUO VOKI

Im Rahmen der Escales d’Automne

Maéva Rabassa, Harfe, Lucille Laguian, Oboe.

Programm :

Pasculli (1842-1924) Omaggio a Bellini

Debussy (1862-1918) 5 Stücke

Piazzolla (1921-1992) Café 1930

Yun (1917-1995) Rufe

Holliger (1939) Mobile

Shankar (1920-2012)

Das Duo VOKI entstand aus einer langjährigen Freundschaft zwischen zwei Musikerinnen. Maéva kommt aus Marseille und spielt Harfe.

Lucille aus Tarbes spielt Oboe. Ihre Wege führten sie jeweils in ein anderes Land, doch die Freundschaft blieb bestehen, ebenso wie der gemeinsame Wunsch, ihre Kunst gemeinsam zu erschaffen und zu teilen.

So entstand im Jahr 2022 das Duo Voki, ein Duo aus Harfe und Oboe. Sie haben keine Angst davor, die Grenzen ihrer Inspiration zu überschreiten und neue Wege zu finden, um ihre Kunst mit dem Publikum zu teilen und die Codes des traditionellen Konzerts zu überarbeiten, um es zu demokratisieren und allen Lust zu machen, dabei zu sein und mitzumachen!

