Spectacle musical : Souris 7 A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 20 septembre 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Par la Compagnie La petite Bohême.

D’après 7 histoires de souris d’Arnold Lobel. Adaptation, fabrication, interprétation : Sybille Bligny. Musique : Sébastien Sanz

Manon nous ouvre les pages d’un grand livre pop-up. Elle vient nous raconter les aventures de 7, une souris qui vit dans son jardin. Les destinations de cette intrépide souris se déploient, se dressent, se dévoilent pour donner place à 7 séquences remplies de poésie et de sensibilité..

2023-09-20 16:00:00 fin : 2023-09-20 . .

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



By Compagnie La petite Bohême.

Based on 7 stories about mice by Arnold Lobel. Adaptation, production and performance: Sybille Bligny. Music: Sébastien Sanz

Manon opens the pages of a large pop-up book. She tells us about the adventures of 7, a mouse who lives in her garden. The destinations of this intrepid mouse unfold, rise up and reveal themselves, giving way to 7 sequences filled with poetry and sensitivity.

Por la Compagnie La petite Bohême.

Basado en 7 cuentos de ratones de Arnold Lobel. Adaptación, creación e interpretación: Sybille Bligny. Música: Sébastien Sanz

Manon abre las páginas de un gran libro desplegable. Nos cuenta las aventuras de 7, un ratón que vive en su jardín. Los destinos de este intrépido ratón se despliegan, se elevan y se revelan, dando paso a 7 secuencias llenas de poesía y sensibilidad.

Von der Compagnie La petite Bohême.

Nach 7 Mäusegeschichten von Arnold Lobel. Adaptation, Herstellung, Interpretation: Sybille Bligny. Musik: Sébastien Sanz

Manon öffnet uns die Seiten eines großen Pop-up-Buches. Sie kommt, um uns die Abenteuer von 7, einer Maus, die in ihrem Garten lebt, zu erzählen. Die Ziele dieser unerschrockenen Maus entfalten sich, richten sich auf, enthüllen sich, um Platz für 7 Sequenzen voller Poesie und Sensibilität zu schaffen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65