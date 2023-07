Cirque : Un air de cirque A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 17 août 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

UN AIR DE CIRQUE

– 19h : Les amants du ciel – Cie Mattatoio Sospeso – 45mn – Tout public dès 10 ans. De et avec Marco Mannucci et Alessandra Lanciotti

Approchez-vous, approchez-vous ! Les deux acrobates seront prêts à tout escalader : murs, tours, églises. Descentes et remontées audacieuses, suivies d’un grand numéro final : la Femme Volante.

Un extraordinaire duo de danse acrobatique en suspension à 10 mètres du sol !

– 21h30 : X SAISONS – Cie SEE / Audrey Decaillon – 50mn – Tout public dès 8 ans

Seule en scène, la jongleuse Audrey Decaillon virevolte dans un décor sublime et onirique, et se fait l’écho de la nature et des éléments. À travers une chorégraphie minutieuse et expressive, on redécouvre ici Les Quatre Saisons de Vivaldi magnifiées par l’énergie du mouvement, les silences du corps, le détail d’une respiration, la précision du geste circassien..

2023-08-17 19:00:00 fin : 2023-08-17 . .

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



UN AIR DE CIRQUE

– 7pm: Les amants du ciel ? Cie Mattatoio Sospeso – 45mn – All ages 10 and up. By and with Marco Mannucci and Alessandra Lanciotti

Come closer, come closer! The two acrobats are ready to climb anything: walls, towers, churches. Daring descents and ascents, followed by a grand finale: La Femme Volante.

An extraordinary acrobatic dance duet suspended 10 meters above the ground!

– 9:30pm: X SAISONS ? Cie SEE / Audrey Decaillon – 50mn – All ages 8 and up

On stage alone, juggler Audrey Decaillon twirls in a sublime, dreamlike setting, echoing nature and the elements. Through meticulous, expressive choreography, we rediscover Vivaldi?s Four Seasons, magnified by the energy of movement, the silences of the body, the detail of a breath, the precision of the circus gesture.

UN AIR DE CIRQUE

– 19:00 h: ¿Los amantes del cielo? Cie Mattatoio Sospeso – 45mn – Para todos los públicos a partir de 10 años. Por y con Marco Mannucci y Alessandra Lanciotti

¡Acércate, acércate! Los dos acróbatas están dispuestos a escalar cualquier cosa: muros, torres, iglesias. Descensos y ascensos audaces, seguidos de un gran final: la Mujer Voladora.

Un extraordinario dúo de danza acrobática suspendido a 10 metros del suelo

– 21.30 h: X SAISONS ? Cie SEE / Audrey Decaillon – 50mn – Para todos los públicos a partir de 8 años

En solitario sobre el escenario, la malabarista Audrey Decaillon gira en torno a un decorado sublime y onírico, eco de la naturaleza y de los elementos. A través de una coreografía minuciosa y expresiva, redescubrimos las Cuatro Estaciones de Vivaldi magnificadas por la energía del movimiento, los silencios del cuerpo, el detalle de una respiración, la precisión del gesto circense.

EIN HAUCH VON ZIRKUS

– 19 Uhr: Die Liebenden des Himmels? Cie Mattatoio Sospeso – 45mn – Für alle Zuschauer ab 10 Jahren. Von und mit Marco Mannucci und Alessandra Lanciotti

Kommen Sie näher, kommen Sie näher! Die beiden Akrobaten werden bereit sein, alles zu erklimmen: Mauern, Türme, Kirchen. Gewagte Ab- und Aufstiege, gefolgt von einer großen Schlussnummer: die fliegende Frau.

Ein außergewöhnliches akrobatisches Tanzduo, das 10 Meter über dem Boden schwebt!

– 21.30 Uhr: X SAISONS ? Cie SEE / Audrey Decaillon – 50mn – Für alle Altersgruppen ab 8 Jahren

Allein auf der Bühne wirbelt die Jongleurin Audrey Decaillon in einem erhabenen und traumhaften Dekor herum und macht sich zum Echo der Natur und der Elemente. Durch eine minutiöse und ausdrucksstarke Choreographie werden Vivaldis Vier Jahreszeiten wiederentdeckt, die durch die Energie der Bewegung, die Stille des Körpers, die Details der Atmung und die Präzision der Zirkusgeste veredelt werden.

