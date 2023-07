Concert : l’Orchestre du Printemps A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 10 août 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

L’ORCHESTRE DU PRINTEMPS

Programme :

Mozart – Concerto pour Clarinette, K 622

Mendelssohn – Les Hébrides, op. 26

Saint-Saëns – L’Introduction et Rondo capriccioso en la mineur, op. 28

Brahms – Danses hongroises

L’Orchestre du Printemps est un ensemble symphonique de 28 jeunes musiciens professionnels entre 20 et 25 ans. Ils

viennent des conservatoires nationaux de France, de Suisse et de Belgique et se réunissent pour des concerts et rési

dences dans les Hautes-Pyrénées.

Avec le chef d’orchestre Aurélien Rauss, 8 violons, 3 altos, 2 violoncelles, 1 contrebasse, 2 flûtes traversières, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes et des percussions, l’Orchestre du Printemps interprète des œuvres de musique classique et romantique. Ce projet est porté par l’association La Maison des Mélodies qui promeut les ambitions artistiques des jeunes musiciens classiques..

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



THE SPRING ORCHESTRA

Program :

Mozart ? Clarinet Concerto, K 622

Mendelssohn ? The Hebrides, Op. 26

Saint-Saëns ? Introduction and Rondo capriccioso in A minor, op. 28

Brahms ? Hungarian Dances

The Orchestre du Printemps is a symphonic ensemble of 28 young professional musicians aged between 20 and 25. They

from national conservatories in France, Switzerland and Belgium, and come together for concerts and

in the Hautes-Pyrénées.

With conductor Aurélien Rauss, 8 violins, 3 violas, 2 cellos, 1 double bass, 2 transverse flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, 2 horns, 2 trumpets and percussion, the Orchestre du Printemps performs classical and romantic music. The project is supported by the association La Maison des Mélodies, which promotes the artistic ambitions of young classical musicians.

LA ORQUESTA PRIMAVERA

Programa :

Mozart ? Concierto para clarinete, K 622

Mendelssohn ? Las Hébridas, op. 26

Saint-Saëns ? Introducción y Rondó capriccioso en la menor, op. 28

Brahms ? Danzas húngaras

La Orchestre du Printemps es un conjunto sinfónico de 28 jóvenes músicos profesionales de entre 20 y 25 años. Ellos

proceden de conservatorios nacionales de Francia, Suiza y Bélgica, y se reúnen para conciertos y residencias en los Altos Pirineos

en los Altos Pirineos.

Con su director Aurélien Rauss, 8 violines, 3 violas, 2 violonchelos, 1 contrabajo, 2 flautas traveseras, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetas y percusión, la Orchestre du Printemps interpreta música clásica y romántica. Este proyecto cuenta con el apoyo de la asociación La Maison des Mélodies, que promueve las ambiciones artísticas de los jóvenes músicos clásicos.

DAS FRÜHLINGSORCHESTER

Programm :

Mozart ? Konzert für Klarinette, K 622

Mendelssohn ? Die Hebriden, op. 26

Saint-Saëns ? L’Introduction et Rondo capriccioso in a-Moll, op. 28

Brahms ? Ungarische Tänze

Das Frühlingsorchester ist ein Sinfonieorchester mit 28 jungen Berufsmusikern zwischen 20 und 25 Jahren. Sie

kommen von den nationalen Konservatorien in Frankreich, der Schweiz und Belgien und treffen sich zu Konzerten und Residenzen in der Region

das Orchester ist in den Hautes-Pyrénées beheimatet.

Mit dem Dirigenten Aurélien Rauss, 8 Violinen, 3 Bratschen, 2 Celli, 1 Kontrabass, 2 Querflöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten und Schlagzeug spielt das Orchestre du Printemps Werke der klassischen und romantischen Musik. Dieses Projekt wird von der Vereinigung La Maison des Mélodies getragen, die die künstlerischen Ambitionen junger klassischer Musiker fördert.

