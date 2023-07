Cirque : Acrobates & Jongleurs A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 3 août 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

ACROBATES & JONGLEURS

– 19h : Les Arnachés – Collectif Tarabiscoté – 30mn

Acrobates

Avec Matthieu Bethys et Josian Terzariol

Des acrobaties tarabiscotées et menottées pour parler des relations humaines avec humour. Les deux acrobates nous

font vivre l’amitié sous toutes ses formes, tantôt à l’unisson tantôt dans une relation conflictuelle.

– 21h : CIAO – Cara Compagnie – 50mn

Jongleurs

Avec Mattia Thega Furlan et Colas Rouanet

Voilà deux gars en mouvement, de passage. Ciao ! Salut, bonjour, au revoir. C’est trop court ? Non, c’est intense, même généreux. Ils sont là pour jouer et ne font pas semblant. Les balles s’échangent dans d’improbables rebondissements, la poésie surgit de la simplicité, leur complicité devient contagieuse. Ils sont sur la route, avec leur boîte roulante, allant vers l’irrésistible inconnu..

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



ACROBATS & JUGGLERS

– 7pm: Les Arnachés – Collectif Tarabiscoté – 30mn

Acrobats

With Matthieu Bethys and Josian Terzariol

Tarabiscoté and handcuffed acrobatics to talk about human relationships with a sense of humor. The two acrobats

friendship in all its forms, sometimes in unison, sometimes in conflict.

– 9pm: CIAO ? Cara Compagnie ? 50mn

Jugglers

With Mattia Thega Furlan and Colas Rouanet

Two guys on the move, just passing through. Ciao! Hi, hello, goodbye. Too short? No, it’s intense, even generous. They’re here to play, and they’re not faking it. Balls are exchanged in improbable twists and turns, poetry emerges from simplicity, and their complicity becomes contagious. They are on the road, with their box on wheels, heading towards the irresistible unknown.

ACRÓBATAS Y MALABARISTAS

– 19h: Les Arnachés – Colectivo Tarabiscoté – 30mn

Acróbatas

Con Matthieu Bethys y Josian Terzariol

Acrobacias ácidas y esposadas que abordan con humor las relaciones humanas. Los dos acróbatas

la amistad en todas sus formas, a veces al unísono, a veces en conflicto.

– 21.00 h: CIAO ? Cara Compagnie ? 50mn

Malabaristas

Con Mattia Thega Furlan y Colas Rouanet

Dos tipos en movimiento, de paso. ¡Ciao! Hola, hola, adiós. ¿Demasiado corto? No, es intenso, incluso generoso. Están aquí para jugar y no fingen. Las pelotas se intercambian en giros inverosímiles, la poesía surge de la sencillez y su complicidad se vuelve contagiosa. Están en la carretera, con su caja sobre ruedas, rumbo a lo irresistiblemente desconocido.

AKROBATEN & JONGLEURE

– 19h : Les Arnachés – Collectif Tarabiscoté – 30mn

Akrobaten

Mit Matthieu Bethys und Josian Terzariol

Tarabiscot- und Handschellenakrobatik, um auf humorvolle Weise über menschliche Beziehungen zu sprechen. Die beiden Akrobaten

lassen uns Freundschaft in all ihren Formen erleben, mal in Eintracht, mal in einer konfliktreichen Beziehung.

– 21h : CIAO ? Cara Compagnie ? 50mn

Jongleure

Mit Mattia Thega Furlan und Colas Rouanet

Hier sind zwei Jungs in Bewegung, auf der Durchreise. Ciao! Hallo, guten Tag, auf Wiedersehen. Ist das zu kurz? Nein, es ist intensiv, sogar großzügig. Sie sind hier, um zu spielen, und sie tun nicht so, als ob. Die Bälle werden in unwahrscheinlichen Wendungen ausgetauscht, die Poesie entspringt der Einfachheit, ihre Komplizenschaft ist ansteckend. Sie sind auf der Straße, mit ihrer rollenden Kiste, auf dem Weg zum unwiderstehlichen Unbekannten.

