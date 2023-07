Soirée Contes et Ciné A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 27 juillet 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Nous vous invitons le jeudi 27 juillet pour une soirée Conte-Ciné en deux parties qui vous emportera jusqu’en Inde.

19h : 1° partie de soirée : Voyage au bout du conte

IMPORT / EXPORT, RÉCIT D’UN VOYAGE EN INDE – par Marien Guillé – durée 1h15 – tout public à partir de 8 ans.

« Sur le chemin des racines, de la Provence au Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conteneurs marqués « Made in France » croisent ceux estampillés « Made in India ». Sur les ports de l’enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée… Bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur. Un spectacle coloré et intimiste, entre humour et émotion, un voyage au bout du monde comme au fond de soi, un récit théâtral qui vous transportera en Inde plus facilement qu’un avion, et sans décalage horaire ! »

21h30 : 2° partie de soirée : Cinéma en plein air

LION de Garth Davis, avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman – durée 1h58 – tout public

« Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. ».

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 . .

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Thursday July 27, we invite you to an evening of storytelling and cinema in two parts, taking you all the way to India.

7pm: Part 1: Journey to the End of the Tale

IMPORT / EXPORT, A TALE OF A JOURNEY TO INDIA? by Marien Guillé – duration 1h15 – all ages 8 and up.

« On the path of our roots, from Provence to Rajasthan, from Marseille to Jaipur, containers marked « Made in France » meet those stamped « Made in India ». On the ports of childhood, trunks of memories, timeless customs, family history, emotional cargo loaded and unloaded? In short, two countries brought together in an inner territory. A colorful and intimate show, between humor and emotion, a journey to the end of the world as well as deep inside oneself, a theatrical tale that will transport you to India more easily than a plane, and without jet lag! »

9:30pm: 2nd part of the evening: Open-air cinema

LION by Garth Davis, with Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman – running time 1h58 – all audiences

« An incredible true story: at the age of 5, Saroo finds himself alone on a train crossing India, taking him thousands of miles away from his family. Lost, the little boy must learn to survive alone in the immense city of Calcutta. After months of wandering, he was taken in by an orphanage and adopted by an Australian couple. 25 years later, Saroo has become a true Australian, but he still thinks of his family in India. »

El jueves 27 de julio, le invitamos a una velada de narración y cine en dos partes, que le llevará hasta la India.

19.00 h: 1ª parte: Viaje al final del cuento

IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN, CUENTO DE UN VIAJE A LA INDIA… de Marien Guillé – duración 1h15 – a partir de 8 años.

« En el camino hacia nuestras raíces, de Provenza a Rajastán, de Marsella a Jaipur, los contenedores marcados « Made in France » se encuentran con los estampados « Made in India ». En los puertos de la infancia, baúles de recuerdos, costumbres intemporales, historia familiar, carga emocional cargada y descargada? En resumen, dos países reunidos en un territorio interior. Un espectáculo colorista e intimista, mezcla de humor y emoción, un viaje a los confines de la tierra y a lo más profundo de nosotros mismos, un relato teatral que le transportará a la India más fácilmente que un avión, ¡y sin jetlag!

21.30 h: 2ª parte de la velada: Cine al aire libre

LION de Garth Davis, protagonizada por Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman – duración 1 hora 58 minutos – público general

« Una increíble historia real: a la edad de 5 años, Saroo se encuentra solo en un tren que atraviesa la India y que le aleja miles de kilómetros de su familia. Perdido, el pequeño tiene que aprender a sobrevivir solo en la inmensa ciudad de Calcuta. Tras meses de vagabundeo, es acogido en un orfanato y adoptado por una pareja australiana. 25 años después, Saroo se ha convertido en un auténtico australiano, pero sigue pensando en su familia de la India »

Wir laden Sie am Donnerstag, dem 27. Juli, zu einem zweiteiligen Märchenfilmabend ein, der Sie bis nach Indien führen wird.

19 Uhr: 1. Teil des Abends: Reise ans Ende des Märchens

IMPORT / EXPORT, ERZÄHLUNG EINER REISE NACH INDIEN? von Marien Guillé – Dauer 1h15 – für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

« Auf dem Weg zu den Wurzeln, von der Provence nach Rajasthan, von Marseille nach Jaipur, treffen Container mit der Aufschrift « Made in France » auf solche mit dem Stempel « Made in India ». In den Häfen der Kindheit befinden sich Koffer mit Erinnerungen, zeitlose Zollgebühren, Familiengeschichte, emotionale Fracht, die geladen und entladen wird? Kurzum, zwei Länder, die in einem inneren Territorium zusammengeführt werden müssen. Ein farbenfrohes und intimes Schauspiel, zwischen Humor und Emotionen, eine Reise ans Ende der Welt wie auch in das Innere, eine Theatergeschichte, die Sie leichter als ein Flugzeug nach Indien bringen wird, und das ohne Zeitverschiebung! »

21.30 Uhr: 2. Teil des Abends: Open-Air-Kino

LION von Garth Davis, mit Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman – Dauer 1h58 – alle öffentl

« Eine unglaubliche wahre Geschichte: Mit fünf Jahren findet sich Saroo allein in einem Zug quer durch Indien wieder, der ihn gegen seinen Willen Tausende von Kilometern von seiner Familie entfernt bringt. Der kleine Junge ist verloren und muss lernen, allein in der riesigen Stadt Kalkutta zu überleben. Nach Monaten des Umherirrens wird er in einem Waisenhaus aufgenommen und von einem australischen Ehepaar adoptiert. 25 Jahre später ist Saroo ein echter Australier geworden, aber er denkt immer noch an seine Familie in Indien. »

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65