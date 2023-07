Théâtre : Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 19 juillet 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive

D’après l’album jeunesse de Taï-Marc Le Thanh et Rébecca

Dautremer

Mise en scène : Hervé Estebetegy

Cyrano est le récit atypique d’un héros de l’ombre, différent des autres à cause de son nez proéminent, animé par l’amour, le courage et une grande générosité.

Ainsi Cyrano aime sa précieuse cousine Roxanne, belle et envoûtante comme une fleur de pavot. Elle est le doux poison qui marque le cœur des hommes. Cependant la douce Roxanne ne voit que Christian, le parfait prince charmant : beau mais inévitablement bête et naïf…

Cette adaptation de la célèbre histoire de Cyrano de Bergerac est portée par trois comédiennes pétillantes. Celles-ci nous invitent à (re)découvrir l’œuvre d’Edmond Rostand dans l’univers d’un japon inventé. Une adaptation poétique et émouvante pour revivre en famille l’aventure amoureuse et tragique de Cyrano de Bergerac..

2023-07-19 19:00:00 fin : 2023-07-19 . .

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Hidden in his lavender bush, Cyrano smelled of washing powder

Based on the children?s album by Taï-Marc Le Thanh and Rébecca

Dautremer

Directed by Hervé Estebetegy

Cyrano is the atypical tale of a shadowy hero, different from the others because of his prominent nose, but driven by love, courage and great generosity.

Cyrano loves his precious cousin Roxanne, as beautiful and bewitching as a poppy flower. She is the sweet poison that marks the hearts of men. But sweet Roxanne only sees Christian, the perfect Prince Charming: handsome but inevitably stupid and naive?

This adaptation of Cyrano de Bergerac’s famous story is brought to life by three sparkling actresses. They invite us to (re)discover Edmond Rostand?s work in the world of an invented Japan. A poetic and moving adaptation for the whole family to relive the tragic love story of Cyrano de Bergerac.

Escondido en su arbusto de lavanda, Cyrano olía a detergente

Basado en el álbum infantil de Taï-Marc Le Thanh y Rébecca

Dautremer

Dirigida por Hervé Estebetegy

Cyrano es la atípica historia de un héroe sombrío, diferente de los demás por su prominente nariz, movido por el amor, el valor y una gran generosidad.

Cyrano ama a su preciosa prima Roxanne, tan bella y hechizante como una flor de amapola. Ella es el dulce veneno que marca los corazones de los hombres. Pero la dulce Roxanne sólo ve a Christian, el perfecto príncipe azul: guapo pero inevitablemente estúpido e ingenuo..

Esta adaptación de la célebre historia de Cyrano de Bergerac cobra vida gracias a tres brillantes actrices. Nos invitan a (re)descubrir la obra de Edmond Rostand en el mundo de un Japón inventado. Una adaptación poética y conmovedora para que toda la familia reviva la trágica historia de amor de Cyrano de Bergerac.

Cyrano versteckte sich in seinem Lavendelbusch und roch gut nach Waschmittel

Nach dem Jugendbuch von Taï-Marc Le Thanh und Rébecca

Dautremer

Regie: Hervé Estebetegy

Cyrano ist die atypische Geschichte eines Schattenhelden, der sich wegen seiner hervorstehenden Nase von den anderen unterscheidet und von Liebe, Mut und einer großen Großzügigkeit angetrieben wird.

So liebt Cyrano seine kostbare Cousine Roxanne, die schön und betörend wie eine Mohnblume ist. Sie ist das süße Gift, das sich in die Herzen der Männer brennt. Die süße Roxanne sieht jedoch nur Christian, den perfekten Märchenprinzen: schön, aber unvermeidlich dumm und naiv?

Diese Adaption der berühmten Geschichte von Cyrano de Bergerac wird von drei spritzigen Schauspielerinnen getragen. Sie laden uns ein, das Werk von Edmond Rostand in der Welt eines erfundenen Japans (wieder) zu entdecken. Eine poetische und bewegende Adaption, um das tragische Liebesabenteuer des Cyrano de Bergerac mit der ganzen Familie zu erleben.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65