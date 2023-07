Conférence : Les jardins et plantes du monde A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 16 juillet 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Les jardins et plantes du monde

Par Paul Dur, médiateur scientifique aux Jardins du Muséum de Toulouse.

Paul Dur aborde le sujet de la biologie des plantes, du rapport que nous entretenons avec elles, de leur présence dans les jardins du monde.

Aux Jardins du Muséum de Toulouse, une zone est dédiée aux plantes cultivées dans le monde entier. L’histoire de l’humanité est étroitement liée à celle des plantes. Elles nous habillent, nous soignent, nous nourrissent, et bien plus encore..

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Gardens and plants of the world

By Paul Dur, scientific mediator at the Jardins du Muséum de Toulouse.

Paul Dur discusses the biology of plants, our relationship with them and their presence in the world’s gardens.

At the Jardins du Muséum de Toulouse, an area is dedicated to plants cultivated throughout the world. The history of humanity is closely linked to that of plants. They dress us, care for us, feed us and much more.

Jardines y plantas del mundo

Por Paul Dur, mediador científico en los Jardines del Museo de Toulouse.

Paul Dur nos habla de la biología de las plantas, de nuestra relación con ellas y de su presencia en los jardines del mundo.

En los Jardines del Museo de Toulouse, un espacio está dedicado a las plantas cultivadas en todo el mundo. La historia de la humanidad está estrechamente ligada a la de las plantas. Nos visten, nos curan, nos alimentan y mucho más.

Die Gärten und Pflanzen der Welt

Von Paul Dur, Wissenschaftsvermittler in den Gärten des Muséum in Toulouse.

Paul Dur spricht über die Biologie der Pflanzen, die Beziehung, die wir zu ihnen haben, und ihre Präsenz in den Gärten der Welt.

In den Gärten des Museums von Toulouse ist ein Bereich den Pflanzen gewidmet, die auf der ganzen Welt angebaut werden. Die Geschichte der Menschheit ist eng mit der Geschichte der Pflanzen verknüpft. Sie kleiden uns, pflegen uns, ernähren uns und vieles mehr.

