À LA VÔTRE, OU L'APÉRO DU 14 JUILLET ! Sainte-Suzanne-et-Chammes, 14 juillet 2022

Place Hubert II de Beaumont Cité intra-muros Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

2022-07-14 – 2022-07-14

la Compagnie théâtrale professionnelle « le Théâtre du Miroir » souhaite rassembler le temps d’une soirée symbolique les habitants, visiteurs, commerçants sur la place centrale de la cité médiévale.

Ce cabaret théâtral réunira 4 comédiens, une chanteuse lyrique, un circassien, un pianiste et aussi la Banda’Suzanne avec ses 10 musiciens. Ce cabaret mêle théâtre, musique, chant, poésie, rire et patrimoine architectural.

Le public sera installé à de petites tables en extérieur autour d’un piano à queue. La place entière deviendra un espace de jeu. Ce sera une création spécifique et éphémère.

Billetterie à l’Office de tourisme de Ste Suzanne – les Coëvrons à partir du 22 juin.

Tarif: 15 € par personne

Cabaret apéritif théâtral

info@coevrons-tourisme.com +33 2 43 01 43 60 https://compagnie-theatre-du-miroir.com/

