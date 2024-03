A la vie, à la mort Musée de Bretagne Rennes, samedi 16 mars 2024.

A la vie, à la mort Événement des Champs Libres 16 et 17 mars Musée de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T15:15:00+01:00

Fin : 2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:45:00+01:00

La conteuse Bérénice et les chanteuses des Liffrédaines vous emmène dans le monde des vivants et des morts, où tout n’est pas triste, à travers le répertoire des contes et des chants recueillis en Haute-Bretagne. La mort tragique ou naturelle, la mort libératrice, la mort stratagème ou la fausse mort mais aussi la mort déjouée…Dans la limite des places disponibles, à retirer au musée le jour même.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne

