À la trace Uppercut Prod x D.Noury x K.Fichelson Châtelaudren-Plouagat, vendredi 1 mars 2024.

Sortie de résidence. Conférence et récit, dès 7 ans. Gratuit. « Petite conférence” d’après Pister les créatures fabuleuses de Baptiste Morizot. En résidence au Petit Écho de la Mode du 26 février au 01 mars 2024. Naviguant entre histoires de pisteur passionnantes et réflexions philosophiques accessibles à tous, Baptiste Morizot nous propose de repenser de façon désirable, nos relations avec le reste du vivant. La résidence va permettre à la compagnie de travailler les aspects techniques son, vidéo, lumières, scénographie en lien avec le travail au plateau. Le spectacle sera accueilli au Petit Écho de la Mode lors de la saison 24-25.

Direction artistique et interprétation Damien Noury

Mise en scène Karen Fichelson

Musicien, créateur sonore Julien Jolly

Univers visuel et scénographie Margot Chamberlin & Juliette Maroni

Créateur lumière Erwann Philippe

Régisseur Christophe Saudeau

Chargée de production Johanna Ricouard .

Début : 2024-03-01 15:00:00

2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr

L’événement À la trace Uppercut Prod x D.Noury x K.Fichelson Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor