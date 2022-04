A la tombée du jour “Aux origines de La Machine” La Machine La Machine Catégories d’évènement: La Machine

Nièvre

A la tombée du jour “Aux origines de La Machine” La Machine, 13 juillet 2022, La Machine. A la tombée du jour “Aux origines de La Machine” Musée de la Mine 1, avenue de la République La Machine

2022-07-13 – 2022-07-13 Musée de la Mine 1, avenue de la République

La Machine Nièvre La Machine 4 EUR Venez découvrir la naissance de La Machine grâce au charbon. Votre guide en costume traditionnel vous expliquera comment en l’espace de trois siècles un vallon a pu devenir l’une des plus grandes villes industrielles du département. Parcours pédestre d’environ 3.5 km musee.lamachine@ccsn.fr +33 3 86 50 91 08 https://www.decize-confluence.fr/musee-la-mine-et-puits-des-glenons/ Venez découvrir la naissance de La Machine grâce au charbon. Votre guide en costume traditionnel vous expliquera comment en l’espace de trois siècles un vallon a pu devenir l’une des plus grandes villes industrielles du département. Parcours pédestre d’environ 3.5 km Musée de la Mine 1, avenue de la République La Machine

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: La Machine, Nièvre Autres Lieu La Machine Adresse Musée de la Mine 1, avenue de la République Ville La Machine lieuville Musée de la Mine 1, avenue de la République La Machine Departement Nièvre

La Machine La Machine Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-machine/

A la tombée du jour “Aux origines de La Machine” La Machine 2022-07-13 was last modified: by A la tombée du jour “Aux origines de La Machine” La Machine La Machine 13 juillet 2022 La Machine nièvre

La Machine Nièvre