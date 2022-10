A la tombée de la nuit Aix-en-Provence, 11 novembre 2022, Aix-en-Provence.

A la tombée de la nuit

2022-11-11 11:30:00 11:30:00 – 2023-11-22 18:30:00 18:30:00

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Chroniques créations 2022. Ces quatre œuvres développent, chacune dans une section dédiée, une approche singulière et sensorielle de phénomènes astrophysiques et astronomiques, interprétés ici par le biais des technologies programmatiques, de pratiques photographiques expérimentales ou encore de sculptures mécaniques.

Cette exposition décline ainsi la thématique de cette Biennale à travers un voyage de la tombée de la nuit, à la nuit noire, et fait figure d’observatoire des esthétiques émergeant de l’observation de ces phénomènes physiques.



Vernissage de l’exposition le 11 novembre à 18h.

L’exposition collective du 21, bis Mirabeau explore les liens entre art contemporain et sciences du cosmos, présentant le travail de 3 artistes (Stéphane Thidet, Stéphanie Roland et Lef Spincemaille) et Lucien Bitaux, artiste lauréat de la plateforme

