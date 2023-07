Atelier du Chaperon bleu A la terrsse du 2ème étage Navarrenx, 5 juillet 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

L’Atelier du Chaperon Bleu vous propose des ateliers artistiques : peinture, d’aquarelle, de cyanotype, de mosaïque, de gellyart, de lynogravure et de sculpture.

Tous les mercredi pendant le mois de juillet et d’août l’atelier vous propose :

-De 9h30 à 10h30 : Ateliers de peinture/dessin pour les enfants de 6 à 9 ans.

-De 11h à 12h : Initiation à la technique du cyanotype pour les enfants de 10 à 15 ans.

– De 14h à 15h : Initiation à la technique du cyanotype pour les adultes à partir de 15 ans ou les enfants à partir de 6 ans accompagnée d’un parent..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 15:00:00. EUR.

A la terrsse du 2ème étage Porte St Antoine

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’Atelier du Chaperon Bleu offers art workshops in painting, watercolor, cyanotype, mosaic, gellyart, lynogravure and sculpture.

Every Wednesday in July and August, the workshop offers ..:

-9:30 am to 10:30 am: Painting/drawing workshops for children aged 6 to 9.

-11 a.m. to 12 p.m.: Introduction to the cyanotype technique for children aged 10 to 15.

– 2pm to 3pm: Introduction to cyanotype technique for adults aged 15 and over or children aged 6 and over accompanied by a parent.

L’Atelier du Chaperon Bleu ofrece talleres de pintura, acuarela, cianotipia, mosaico, gellyart, linograbado y escultura.

Todos los miércoles de julio y agosto el taller ofrece :

-De 9.30 a 10.30 h: Talleres de pintura/dibujo para niños de 6 a 9 años.

-De 11:00 a 12:00: Introducción a la técnica del cianotipo para niños de 10 a 15 años.

– De 14.00 a 15.00 h: Iniciación a la técnica del cianotipo para adultos a partir de 15 años o niños a partir de 6 años acompañados de sus padres.

Das Atelier du Chaperon Bleu bietet Ihnen künstlerische Workshops an: Malerei, Aquarell, Cyanotypie, Mosaik, Gellyart, Lynogravüre und Bildhauerei.

Jeden Mittwoch während der Monate Juli und August bietet Ihnen das Atelier :

-Von 9:30 bis 10:30 Uhr: Mal-/Zeichenworkshops für Kinder von 6 bis 9 Jahren.

-Von 11:00 bis 12:00 Uhr: Einführung in die Technik der Cyanotypie für Kinder von 10 bis 15 Jahren.

– Von 14.00 bis 15.00 Uhr: Einführung in die Technik der Cyanotypie für Erwachsene ab 15 Jahren oder Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Elternteils.

