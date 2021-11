Caen Caen Caen, Calvados A la table des Normands ! Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

A la table des Normands ! Caen, 21 novembre 2021, Caen. A la table des Normands ! Musée de Normandie Château Caen

2021-11-21 15:00:00 – 2021-11-21 16:00:00 Musée de Normandie Château

Caen Calvados Un parcours aux petits oignons à la découverte des arts de la table et de la gastronomie normande !

Visite thématique proposée dans le cadre du cycle “Une heure en Normandie” : Le 3e dimanche de chaque mois, venez parcourir les collections du Musée de Normandie à travers une nouvelle thématique. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir une partie de l’histoire et du patrimoine de la Normandie.Tout public, dès 8 ans.6 € entrée au musée incluse, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

© Musée de Normandie – Ville de Caen / L. Voracek Musée de Normandie Château Caen

