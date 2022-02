A la table des idées: “Quand les pouvoirs publics aident les jeunes agriculteurs à faire pousser leurs projets” Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

A la table des idées: “Quand les pouvoirs publics aident les jeunes agriculteurs à faire pousser leurs projets” Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris. A la table des idées: “Quand les pouvoirs publics aident les jeunes agriculteurs à faire pousser leurs projets”

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 15:00 Entrée libre

Avec Terres Urbaines, La Sauge, La ferme du Sausset, Parisculteurs -Ville de Paris, Département de la Seine-Saint-Denis Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T15:00:00 2022-02-28T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

A la table des idées: “Quand les pouvoirs publics aident les jeunes agriculteurs à faire pousser leurs projets” Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-28 was last modified: by A la table des idées: “Quand les pouvoirs publics aident les jeunes agriculteurs à faire pousser leurs projets” Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris