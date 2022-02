A la table des idées: “Fier.e.s d’être made in Seine-Saint-Denis, c’est quoi notre terroir ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

A la table des idées: “Fier.e.s d’être made in Seine-Saint-Denis, c’est quoi notre terroir ? Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris. A la table des idées: “Fier.e.s d’être made in Seine-Saint-Denis, c’est quoi notre terroir ?

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 12:00 Entrée libre

Bordeaux a ses cannelés, l’Alsace à sa choucroute et la Seine-Saint-Denis alors ? Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T12:00:00 2022-02-28T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

A la table des idées: “Fier.e.s d’être made in Seine-Saint-Denis, c’est quoi notre terroir ? Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-28 was last modified: by A la table des idées: “Fier.e.s d’être made in Seine-Saint-Denis, c’est quoi notre terroir ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris