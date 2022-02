A la table des idées: “Comment faire vivre le terroir local au plus près des habitant.e.s ?” Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le mardi 1 mars à 15:00 Entrée libre

Avec Les tatas flingueuses, Coopérative Pointcarré Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T16:30:00

