A la table de la débrouille Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, dimanche 25 février 2024.

A la table de la débrouille Ce dimanche 25 février à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, venez vivre l’Histoire en éveillant vos sens et vos papilles, autour du récit de “La tartine de beurre” ! Dimanche 25 février, 12h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Au programme :

A midi, “A la table de la débrouille”, inspiration repas de guerre :

Tartines de pain noir, beurre et grattons ; pain de viande et légumes anciens (topinambours, salsifis…) ; pudding de pain et succédané de café aux céréales et à la chicorée.

Tarifs : 12 euros par personne. Sur inscription

De 14h à 18h, animation autour de la fabrique de beurre : traite, barattage…

A 14h et 16h, lectures d’extraits du récit “La tartine de beurre” de Marguerite HEYOPPE-KRAEMER, sur le martyre de Hatten lors de la seconde guerre mondiale.

Sans oublier l’exposition temporaire en place jusqu’au 3 mars.

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est

Guerre 1ère guerre mondiale

