Salle de l'Oseraie, le mercredi 24 novembre à 10:30

Autour de leur batterie, deux cuisiniers confectionnent des histoires, avec des casseroles, des banjos et des hachoirs. D’épluchures en brochette, ces deux étoiles de la cuisine française inventent d’incroyables soupes sous les yeux ébahis des gourmets. Et si manger à la table d’un loup solitaire ou d’une sorcière ringarde ne vous effraie pas, réservez votre table dès à présent. Au menu… Velouté de limaçons truffé de crottes de rat moisies sur pierre, cuisiné par Cornebidouille. Potage aux cailloux parsemé d’un zoo de légumes frais, préparé par M. Loup. Au dessert, surprise du chef !

gratuit, sur inscription

Spectacle familial à partir de 3 ans

