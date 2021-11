A la soupe Médiathèque Prauthoy, 11 décembre 2021, Prauthoy.

A la soupe

Médiathèque Prauthoy, le samedi 11 décembre à 10:30

Variante liquide pour petits et grands à partir de 3 ans Inspirée de « La vengeance de Cornebidouille » et de « Une soupe au caillou ». Deux frères et sœurs découvrent dans leur grenier pleins de livres et de vieux costumes. Dans un jeu à ciel ouvert et une joyeuse danse, ils deviennent à la fois poule, loup, cochon, canard, s’amusent et chantent leur histoire. Puis se retrouvant sorcière et petit garçon ils jouent aux magiciens en redoublant d’acrobaties et d’humour.Une sarabande légère, drôle et colorée Mise en scène Céline LAURENT Composition Martin LARDE Avec Adèle Ratte et Eloi Coqueret

Entrée libre

Autour de leur batterie, deux cuisiniers confectionnent des histoires, avec des casseroles, des banjos et des hachoirs.

Médiathèque Prauthoy 1 rue des brosses 52190 Prauthoy Prauthoy Haute-Marne



