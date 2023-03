A LA SEMAINE PROCHAINE THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 29 avril 2023, NANTES.

A LA SEMAINE PROCHAINE THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 21:00 (2023-04-20 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Rien ne va plus entre Isabelle et Quentin ! 15 ans de vie commune ont usé leur lien amoureux : le travail, les enfants, le quotidien… Au bord de la séparation, ils tentent le tout pour le tout et démarrent une thérapie. Mais tout se dire avec franchise, est-ce la meilleure solution pour retrouver l’amour ? Cette comédie grinçante explore avec légèreté le rapport universel du couple. Les différentes séances rythment cette comédie et nous parviennent comme des instants de vie qui résonnent étrangement en nous. Les reproches émis, les mensonges ou les moqueries par Isabelle et Quentin, sont universels. A LA SEMAINE PROCHAINE

THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique

