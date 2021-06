« À la sauvage » 2021 Lieu dit Andébu, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Alzen.

Nous organisons le séjour cet été du 8 au 22 Juillet. Il sera implanté à Alzen, une petite commune situé à 700m d’altitude au centre du Parc Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises. L’hébergement sera dans un campement sous toile, une partie sera co-construite avec les enfants et les jeunes. Pour les enfants (8-12 ans) le séjour sera l’occasion de découvrir la faune et la flore du territoire de manière ludique à travers des activités tels que des parcours d’orientation, défis photos, trocs patates… D’autre part, des activités de construction (cabanes et four à pain) et d’élaboration d’objets (objets en cuir, bougies en cire d’abeille, savons naturel…) seront proposées par l’équipe du séjour. Pour les jeunes (13-17 ans) le séjour propose une initiation par la pratique d’artisanats et métiers agricoles, sur des demi journées. Nous avons un éventail de 10-15 métiers, les jeunes en pratiqueront 5 au choix. Il y aura des moments de partage d’expériences pour en connaître plus sur les autres métiers non-pratiqués. Les ateliers de pratiques se dérouleront chez des professionnel•le•s adhérant·e·s à Fauconfasse. Les métiers (liste non exhaustive) : – Apiculture – Maraîchage – Vannerie – Poterie – Eco-construction – Métiers du/de la vacher•ère et de berger•ère. – Construction et réparation de vélo. – Boulangerie et Pâtisserie – Herboristerie – Travail avec les chevaux – Maroquinerie – … Nous organiserons également des activités communes aux deux groupes, notamment une randonnée bivouac, des ateliers cuisine, des sorties au lac, des ateliers prendre soin de soi (yoga, gymnastique)… L’objectif du séjour et d’une part, de proposer une vision de l’Ariège rurale, des opportunités qu’elle présente et richesses dont elle dispose. D’autre part, nous mettrons l’accent sur le vivre ensemble au travers de la vie dans le campement. Pour cela nous créerons des espace de dialogue et des ateliers de partage et débat. Par ailleurs, nous souhaitons favoriser l’autonomie et la débrouillardise.

