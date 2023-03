Fête des plantes & du solstice d’été à la salle des fêtes Sarp Catégories d’Évènement: Sarp

Seine-et-Marne

Fête des plantes & du solstice d’été à la salle des fêtes, 24 juin 2023, Sarp . Fête des plantes & du solstice d’été SARP à la salle des fêtes Sarp Seine-et-Marne à la salle des fêtes SARP

2023-06-24 – 2023-06-24

à la salle des fêtes SARP

Sarp

Seine-et-Marne . Pour célébrer l’été, rdv à Sarp avec Serpettes et Chaudrons ! rdv dès 10h00 pour la fête de Serpettes. Au programme :

• marché de producteurs, plantes et artisanat.

• musique et concerts (trad & cumbia ..)

• animations tous publics – balade, art végétal, bonbons, …

• buvette, food-truck et repas traiteur le soir

• brandon – feu de la Saint-Jeanà 23h00 contact@ostaucomenges.org à la salle des fêtes SARP Sarp

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Sarp, Seine-et-Marne Autres Lieu Sarp Adresse Sarp Seine-et-Marne à la salle des fêtes SARP Ville Sarp Departement Seine-et-Marne Tarif Lieu Ville à la salle des fêtes SARP Sarp

Sarp Sarp Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarp /

Fête des plantes & du solstice d’été à la salle des fêtes 2023-06-24 was last modified: by Fête des plantes & du solstice d’été à la salle des fêtes Sarp 24 juin 2023 à la salle des fêtes Sarp SARP à la salle des fêtes Sarp Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Sarp Seine-et-Marne