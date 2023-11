Vide grenier du Père Noël A la salle des fêtes Pinas, 10 décembre 2023, Pinas.

Pinas,Hautes-Pyrénées

Vide grenier du Père du Noël

Vente de décoration de Noël faites par les enfants, crêpes, gelée de pommes et autres gourmandises.

4€ le mètre avec table et 10€ les 3 mètres..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

A la salle des fêtes PINAS

Pinas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Santa’s Yard Sale

Sale of Christmas decorations made by children, crêpes, apple jelly and other delicacies.

4? per metre with table and 10? per 3 metres.

Venta de Papá Noel

Venta de adornos navideños hechos por niños, tortitas, gelatina de manzana y otras delicias.

4? por metro con mesa y 10? por 3 metros.

Flohmarkt des Weihnachtsmannes

Verkauf von Weihnachtsdekorationen, die von Kindern hergestellt wurden, Crêpes, Apfelgelee und andere Leckereien.

4? pro Meter mit Tisch und 10? pro 3 Meter.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65