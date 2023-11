Vide grenier A la salle des fêtes Lannemezan, 10 décembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Vide grenier du Football Club du Plateau de Lannemezan.

2.50€ le mètre sans table..

2023-12-10 08:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

A la salle des fêtes LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Garage sale organized by the Plateau de Lannemezan Football Club.

2.50? per meter without table.

Venta de garaje organizada por el Club de Fútbol Plateau de Lannemezan.

2.50? por metro sin mesa.

Flohmarkt des Football Club du Plateau de Lannemezan.

2.50? pro Meter ohne Tisch.

