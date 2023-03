Nuit de la Chevêche d’Athéna A la salle communale de Valay (70140) – place de la mairie Valay Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Nuit de la Chevêche d’Athéna A la salle communale de Valay (70140) – place de la mairie, 24 mars 2023, Valay. Nuit de la Chevêche d’Athéna Vendredi 24 mars, 20h00 A la salle communale de Valay (70140) – place de la mairie inscription Venez découvrir la petite chouette aux yeux d’or à travers une conférence suivie d’une sortie nocturne ! Ce temps fort permettra de vous faire connaître la Chevêche d’athéna, espèce vulnérable en Franche-Comté, qui fréquente nos vergers et bâtiments à cavités. Ce temps fort sera également l’occasion de vous présenter le programme de préservation « chevêche et vergers » (financé par SNCF réseau) dont le but est de consolider la population de cette espèce sur la basse vallée de l’Ognon notamment par maintien et restauration de son habitat. Ce programme propose notamment une opération de don de fruitiers et de nichoirs à chevêche ! A la salle communale de Valay (70140) – place de la mairie 70140 Valay Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « ondine.dupuis@lpo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646135833 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

