Nuit de la chevêche d’Athéna A la salle communale de Valay (70140) – place de la mairie, 24 mars 2023, Valay. Nuit de la chevêche d’Athéna Vendredi 24 mars, 20h00 A la salle communale de Valay (70140) – place de la mairie Inscription obligatoire Conférence suivie d’une sortie nocturne !

Ce temps fort sera l’occasion de vous présenter l’opération de don de fruitiers et de nichoirs à chevêche dans le cadre du programme de préservation « Chevêche et vergers » financé par la SNCF

Animée par Ondine Dupuis – LPO BFC

