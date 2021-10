À la saison de l’automne Grateloup-Saint-Gayrand, 31 octobre 2021, Grateloup-Saint-Gayrand.

À la saison de l’automne 2021-10-31 – 2021-10-31 Place de la République Association “Amaçada”

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne Grateloup-Saint-Gayrand

Avec l’arrivée des premiers frimas de l’automne, prenons le temps de nous retrouver en famille pour célébrer cette période de transition et la fête tant attendue par les enfants : Halloween.

Au programme :

– Atelier à destination des enfants et des parents du bassin de vie de Grateloup Saint-Gayrand.

– Jeux (dont escape game de la Brigade d’Animation Ludique).

– Atelier autour de l’automne et d’Halloween

– Renseignements et réservation obligatoire avant le vendredi 29 octobre au 06 70 33 30 76 ou par e-mail à evs.amacada@gmail.com

Association Amaçada Grateloup

