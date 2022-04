À la rescousse ! – L’aventure de Pécorina au Royaume du Mont d’Or Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 8 € à 10 € (hors frais de location éventuels) Réservations :- Théâtre de Poche Graslin, 5 rue Lekain à Nantes – 02 40 47 34 44 (du mardi au samedi de 14h à 18h)- www.theatredepochegraslin.fr- billetreduc.com, francebillet.com, lekiosquenantais.fr, ticketac.com Spectacle d’aventure – pour jeune public à partir de 3 ans. Dans le lointain Royaume du Mont d’Or, l’infâme sorcier Lord Hammer a kidnappé le Prince Tom-de-Brebis ! Intrépide et rusée, Pécorina, sa dulcinée, se fait passer pour un écuyer afin d’accompagner Lanquetot du Lac, le chevalier choisi par la Reine Beaufort pour secourir le Prince… Le tandem sillonnera les terres du Royaume et devra surmonter les nombreux pièges, tendus par Lord Hammer depuis sa sombre Tour de Babybel. Une pièce de Julien Basset, Nicolas Fumo et Vincent Mignault.Interprétation : Nicolas Fumo, Amélie Legrand, Vincent Mignault et Laure-Estelle Nézan. Durée : 50 min. Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/

