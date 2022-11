A la rescousse du Père Noël

A la rescousse du Père Noël, 24 décembre 2022, . A la rescousse du Père Noël



2022-12-24 – 2022-12-24 EUR 8 10 Nous sommes à 10 jours de la veillée de Noël et le père Noël est porté disparu !



Les lutins n’ont aucune nouvelles de leur patron et il faut préparer les cadeaux. Mais il faut quelqu’un pour aller les distribuer. Noël ne serait pas vraiment Noël sans le Père Noël.



Alors le lutin Elfie est désigné pour aller le sauver, et il doit y arriver avant la veillée de Noël.



Suivez le lutin Elfie dans ces aventures trépidantes pour sauver le Père Noël et sauver la fête de Noël !



De Jean Goltier

De 3 à 8 ans [durée 50 min]

