À la rescousse des amphibiens Fulleren, 6 mars 2022, Fulleren.

À la rescousse des amphibiens Fulleren

2022-03-06 – 2022-03-06

Fulleren Haut-Rhin Fulleren

Comme chaque année, Sylvie Bentzinger et Delphine Bazaud des Brigades Vertes vous proposent de participer à la campagne de protection des amphibiens sur le site des communes de Carspach et Fulleren. Vous pourrez récupérer grenouilles et tritons dans des dispositifs de capture, les dénombrer et les remettre en tout sécurité dans leur milieu.

Se munir de bottes, gants en caoutchouc et d’un gilet jaune !

Inscription obligatoire avant le vendredi.

Places disponibles : 12.

