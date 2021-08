Paris Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain île de France, Paris A la rentrée, multipliez vos plantes ! Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

A la rentrée, multipliez vos plantes ! Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain, 14 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 14 septembre 2021

de 9h30 à 11h

gratuit

Apprenez les gestes techniques : Repiquage, boutures, division… Atelier pratique de jardinage : jardiner à moindre coût, comment multiplier vos plantes ? En cas de météo pluvieuse:

L’atelier se déroulera à l’abri , merci deprésenter à l’entrée de la Maison du Jardinage un Pass sanitaire valide*

* Pass sanitaire valide : soit unjustificatif du schéma vaccinal complet et du délai nécessaire aprèsl’injection finale, soit la preuve d’un test négatif de moins de 48h, soitlerésultat d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de laCovid-19,datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Apprenez à semer, bouturer, diviser en suivant les conseils du jardinier. Pour participer à cet atelier inscrivez vous en ligne en cliquant sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHK8qqgsoAaxCgHxW2azyRiuzrderELMrbwdOZp3Yj8o4Mgw/viewform?usp=pp_url Inscription en ligne obligatoire, nombre de places limitées. Un mail de confirmation vous sera envoyé quelques jours avant le déroulement de l’atelier. Sous réserve que les consignes sanitaires le permettent. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur : Port du masque obligatoire et gestes barrières gel hydroalcoolique disponible à l’accueil de la Maison du Jardinage. Animations -> Atelier / Cours Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (326m) 6, 14 : Bercy (489m)

Contact :Pôle ressource Jardinage Urbain / Maison du Jardinage 01 53 46 19 19 https://www.paris.fr/pages/conseils-pour-vegetaliser-16321#creer-des-jardins-pedagogiques https://www.facebook.com/vegetalisonsparis/ https://twitter.com/vegetalisons Animations -> Atelier / Cours Paris nature

Date complète :

2021-09-14T09:30:00+02:00_2021-09-14T11:00:00+02:00

Flickr

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Adresse 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy Ville Paris lieuville Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris