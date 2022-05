A LA RENCONTRE D’UNE OEUVRE LE MARCELLUS, 9 mai 2022, .

A LA RENCONTRE D’UNE OEUVRE LE MARCELLUS

2022-05-09 – 2022-05-09

Chef-d’œuvre des collections royales au 17e siècle, entrée au Louvre dès sa création en 1793, la statue de Marcellus est une œuvre parmi les plus fascinantes et les plus importantes qu’ait produit la Rome antique.

La découverte de cette sculpture, des débats entourant son identification, et de l’univers artistique qui entoure sa création, offre une véritable plongée dans la complexité de l’art romain.

Suivi de la projection :

Cinéma

ROMA

De Federico Fellini (1972)

Construit en une suite de tableaux, Roma est une déclaration d’amour à la Ville éternelle.

Foisonnant et créatif, le cinéaste brosse un portrait abstrait de sa ville d’adoption et témoigne de l’âme du peuple italien, son exubérance, sa paillardise et ses excès, loin des mondanités de La Dolce Vita.

Durée du film : 2h10

Dans le cadre de l’exposition Rome, la cité et l’Empire.

