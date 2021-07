La Chapelle-aux-Saints Musée de l'Homme de Néandertal Corrèze, La Chapelle-aux-Saints À la rencontre d’un des premiers hommes de Neandertal découvert ! Musée de l’Homme de Néandertal La Chapelle-aux-Saints Catégories d’évènement: Corrèze

### En 1908, les abbés Bouyssonie ont trouvé le premier squelette quasi complet et la première sépulture d’un homme de Neandertal. Venez visiter le site de cette découverte majeure pour la Préhistoire. Le site archéologique de la Bouffia Bonneval (site de la découverte), habituellement fermé au public, sera exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine. Venez visiter le site de cette découverte majeure. **Suivez le guide !** — Rendez-vous au bourg de la Chapelle-aux-Saints devant le cimetière 10 min avant la visite. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition. La réservation est très fortement conseillée (20 personnes maximum par visite) au 05 55 91 18 00 ou directement sur notre site internet [www.neandertal-musee.org](http://www.neandertal-musee.org).

Gratuit. Réservation très fortement conseillée. Port du masque obligatoire. Le site peut être glissant en temps de pluie. Déconseillé aux personnes qui ont des difficultés pour marcher.

