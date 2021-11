Cugnaux Médiathèque municipale de Cugnaux Cugnaux, Haute-Garonne À la rencontre d’un auteur voyageur, Stéphane Dugast Médiathèque municipale de Cugnaux Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Médiathèque municipale de Cugnaux, le vendredi 26 novembre à 20:30

Depuis l’an 2000, Stéphane Dugast multiplie les enquêtes et les tournages sous toutes les latitudes avec un fort « tropisme » pour les océans, les terres sauvages mais également les mondes polaires et les immersions en tous genres. Des reportages et des tournages qui l’ont amené aussi bien à par exemple, séjourner sur une île déserte (Clipperton) qu’à partager le quotidien des Inuits sur la banquise au Groenland ou à marcher dans le désert bercé par le chant des dunes. En adepte des récits de Kessel, Conrad, Monfreid & consorts, Stéphane Dugast a fait de sa vie une aventure, souvent dans les pas de fameux explorateurs (dont Jean-Baptiste Charcot ou Paul-Émile Victor), ou dans le sillage de routes mythiques (comme sur la Route 66) ou encore en embarquant sur des navires de légende (dont le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc).

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Médiathèque municipale de Cugnaux Place Léo Lagrange 31270 Cugnaux Cugnaux L'Agora Haute-Garonne

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00

