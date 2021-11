A la rencontre d’un auteur voyageur Philippe Bichon Bibliothèque Municipale, 26 novembre 2021, Auzielle.

A la rencontre d’un auteur voyageur Philippe Bichon

Bibliothèque Municipale, le vendredi 26 novembre à 19:00

Né à Pau en 1967, Philippe Bichon a exercé le métier de collaborateur d’architecte pendant 18 ans, dont les 4 dernières années dans un atelier d’architecture du patrimoine dans la cité paloise. Il aime découvrir le monde un crayon à la main. Au fur à mesure de ses errances solitaires, le journal de route se remplit de croquis et aquarelles réalisés sur le vif, comme le récit, et non retouchés par la suite. Celui-ci devient une oeuvre collective puisque les personnes rencontrées laissent un témoignage écrit dans leur langue, et y dessinent même parfois. Plus qu’un journal, le carnet devient ainsi un lien, un moyen d’échange avec les gens croisés sur la route. Un calendrier réalisé pour sa famille et amis sera le déclic. Encouragé par les uns et les autres, il publie ses carnets et participe à plusieurs festivals, salons et expositions. La démarche originale plaît ; une petite collection de carnets atypiques prend forme. Dans une édition très fidèle au carnet original, il partage son récit «brut de voyage». La spontanéité de ses croquis, aquarelles, récit et témoignages écrits en différents alphabets de la main des personnes rencontrées, transporte aussitôt le lecteur sur ses pas. Devant l’enthousiasme croissant du public, il a décidé il y a 3 ans de se consacrer entièrement à ses carnets de voyages.

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Dans une édition très fidèle à l’original, Philippe Bichon publie ses carnets. Il partage son récit “brut de voyage”

Bibliothèque Municipale 5 chemin des Écoliers 31650 Auzielle France Auzielle Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T20:30:00