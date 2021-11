A la rencontre d’un auteur voyageur Christian CLOT Médiathèque municipale Françoise Giroud, 25 novembre 2021, Labarthe-sur-Lèze.

A la rencontre d’un auteur voyageur Christian CLOT

Médiathèque municipale Françoise Giroud, le jeudi 25 novembre à 19:30

Août 2016. Christian Clot dit au revoir à son équipe de scientifiques, logistiques et communications, et il s’engage seul dans le désert du Dasht-Lut, l’endroit le plus chaud et aride du monde. Il entame ainsi l’une des expéditions les plus extraordinaires qui soient : la traversée successive des 4 milieux les plus extrêmes de la planète, durant 30 jours chacun, avec 15 jours entre les traversées. Du Dasht-e-Lut en Iran en plein été aux monts Verkhoïansk de Yakoutie en hiver, en passant par les canaux marins de Patagonie et la forêt tropicale du Brésil, il va rencontrer des températures à l’ombre de +60°C à -60°C des humidités de 2% à 100% d’humidité, des vents dépassant les 130 km/h. Des milieux splendides, offrant des émotions hors norme, mais qui subissent des conditions climatiques toujours dangereuses et particulièrement versatiles. Un défi exploratoire unique au monde. Ce type de succession de traversées n’avait encore jamais été réalisé auparavant. Et encore moins la raison de les réaliser : au-delà des traversées qu’il mène sans aucun moyen de communication ni balise de suivi, Christian conduira plusieurs heures par jour un protocole complet d’étude sur le terrain, complété par des travaux en laboratoire sur machine lourde comme des IRM. Le but, étudier comment le cerveau et la physiologie humaine sont capables de s’adapter à des conditions changeantes et nouvelles. Une manière de mieux comprendre comment nous pourrons survivre aux conditions très changeantes du futur sur notre planète. Mais en entrant dans le premier des milieux de l’expédition, ni Christian ni ses équipes, n’imaginent encore l’ampleur des difficultés que va rencontrer l’explorateur durant ses traversées…

Projection de Adaptation 4×30 jours au coeur des extrèmes.

