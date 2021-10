À la rencontre d’un auteur de polars : avec Michèle PEDINIELLI Médiathèque de Donneville, 8 octobre 2021, Donneville.

Médiathèque de Donneville, le vendredi 8 octobre à 20:00

Michèle Pedinielli, née à Nice d’un mélange corse et italien, est « montée à la capitale » pour devenir journaliste de presse écrite. Après quinze années de ce métier elle est passée à la conception éditoriale web. Consultante en communication digitale, elle forme des journalistes au web, tout en rédigeant encore quelques papiers, pour La Strada, par exemple, unique journal culturel (et gratuit) de Nice. Pour vivre vraiment, elle s’immerge dans les livres, savourant ses trois polars par semaine, avec une vénération marquée pour les Américains. De là à recevoir et présenter Craig Johnson ou R.J Ellory il n’y avait qu’un pas ou deux, franchis avec la complicité d’un libraire niçois… Aujourd’hui de retour à Nice, elle a décidé de se mettre à l’écriture suite à la sélection de sa première nouvelle rédigée dans le cadre du concours Thierry Jonquet de la nouvelle de Toulouse Polars du Sud. Son premier roman, Boccanera, publié en 2018 aux Editions de l’Aube est le point de départ d’une série noire se situant à Nice. Paraissent ensuite Après les chiens, en 2019, et La patience de l’immortelle en 2021, roman dans lequel Ghjulia – Diou – Boccanera, son enquêtrice, loin de ses repères niçois, débarque en Corse, île qu’elle a quittée depuis longtemps et dont elle ne maîtrise plus les codes…

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Rencontre et dédicaces

Médiathèque de Donneville Mairie de Donneville 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne



2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:30:00