Médiathèque municipale de Fenouillet, le mercredi 6 octobre à 18:30

Jake Lamar est le plus français des Américains. Né dans le Bronx, dans une famille afro-américaine, il se passionne pour l’écriture dès ses années d’études à Harvard. Il devient journaliste et collabore à Time Magazine pendant plus de six ans. En 1993, inspiré par ses illustres prédécesseurs Richard Wright et James Baldwin, il a l’occasion de venir en France. Il s’y installera et y publiera ses premiers romans noirs (chez Rivages). Il écrit par ailleurs des articles et des pièces de théâtre tout en donnant des cours à Sciences Po. Son dernier roman Viper’s Dream, qui inaugure la série « New York Made in France » dans la collection Rivages/noir, a connu une version radiophonique sur France-Culture, saluée par Télérama. Jake Lamar vit dans le 18e arrondissement de Paris.

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Rencontre et dédicaces

Médiathèque municipale de Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres-Dunkerque 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T18:30:00 2021-10-06T20:00:00