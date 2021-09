Fenouillet Médiathèque municipale de Fenouillet Fenouillet, Haute-Garonne À la rencontre d’un auteur de polars : avec Iain Levison Médiathèque municipale de Fenouillet Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Médiathèque municipale de Fenouillet, le mercredi 6 octobre à 18:30

Né à Aberdeen en Écosse en 1963, Iain Levison arrive aux États-Unis en 1971. À la fin de son parcours universitaire, il exerce durant dix ans divers métiers, sources d’inspiration pour son premier livre, Tribulations d’un précaire. Le succès arrive de France avec son roman Un petit boulot. Les ouvrages qui suivent — critiques drôles et cinglantes de la société américaine — vont même attirer l’attention des producteurs : trois sont déjà adaptés au cinéma (Un petit boulot, Arrêtez-moi là ! et Une canaille et demie). Les autres sont également en cours d’adaptation. Tous ses écrits sont traduits de l’anglais par Fanchita Gonzalez Battle et publiés aux Éditions Liana Levi.

