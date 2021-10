Rieumes Médiathèque Municipale de Rieumes Haute-Garonne, Rieumes À la rencontre d’un auteur de polars : avec Agustin Martinez Médiathèque Municipale de Rieumes Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le vendredi 8 octobre à 18:00

Agustín Martínez est né à Lorca, dans la région de Murcie, en 1975. Après une formation en audiovisuel, il a commencé une carrière dans la publicité avant de se consacrer à l’écriture de scénarios. Depuis 1999, son nom est associé à plusieurs séries télévisées qui ont connu un réel succès en Espagne. En 2015 il publie son premier roman Monteperdido, traduit chez Actes Sud. Un huis-clos en pleine nature qui se déroule dans un village et une vallée imaginaires sous l’ombre imposante du Mont Perdu dans les Pyrénées aragonaises. Son roman suivant La mala hierba, (La mauvaise herbe) confirme son talent pour exprimer tout ce que la nature lui inspire … de sinistre. Son roman est l’un des 6 romans sélectionnés pour le prix Violeta Negra Occitanie.

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Médiathèque Municipale de Rieumes 4 rue Sagazan 31370 RIEUMES Rieumes Haute-Garonne

2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T19:30:00

