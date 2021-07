Hauteluce Hauteluce Hauteluce, Savoie A la rencontre d’un alpagiste sur les pentes des Saisies Hauteluce Hauteluce Catégories d’évènement: Hauteluce

A la rencontre d’un alpagiste sur les pentes des Saisies Hauteluce, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Hauteluce. A la rencontre d’un alpagiste sur les pentes des Saisies 2021-07-09 14:30:00 – 2021-07-09 16:30:00 Office de Tourisme des Saisies 316 avenue des Jeux Olympiques

Hauteluce Savoie EUR 8 8 A deux pas de la station des Saisies, aux coeur de ses alpages rencontrez Pierre l’alpagiste et son troupeau à l’heure de la traite pour partager son savoir-faire et le goût du beaufort ! +33 4 79 38 90 30 dernière mise à jour : 2021-06-09 par

