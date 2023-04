À la rencontre du vivant à la La Fondation Goodplanet Fondation Goodplanet, 8 avril 2023, Paris.

Du samedi 08 avril 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Dans les espaces du château du Domaine de Longchamp, la scénographie de Laure Devenelle guide le visiteur tout au long de l’exposition « À la rencontre du vivant ».

Le parcours démarre par une vingtaine de tirages du photographe Nicolas Davy, qui donnent à voir la beauté du patrimoine animal et végétal d’Île-de-France.

Trois salles vidéos immersives présentent des images de vidéastes professionnels et amateurs de la France entière, dans la droite ligne du film « VIVANT » de Yann Arthus-Bertrand. Alors qu’un premier espace invite le visiteur à découvrir la richesse des littoraux français à travers les images de Léa Collober, Valentin Trucchi et Jeremy Frey, la visite se poursuit par un temps de contemplation et d’écoute avec une installation sonore et visuelle, conçue comme une incitation à la balade. Les vidéos, pour la plupart tournées par Jean – François Cornuet, permettent de saisir toute la poésie et la beauté des chants d’oiseaux en étant entouré de nichoirs fabriqués par les artisans de Symbiophère. Interface entre la terre, l’eau et l’air, l’exposition offre une troisième salle pensée comme une véritable immersion dans nos marais, pour y observer libellules, grenouilles, poissons et insectes.

Le voyage continue avec les œuvres artistiques de Duy Anh Nhan Duc, Séverine Cadier, Jade Tang et Rob Kesseler, montrant la diversité et l’incroyable machine biologique que sont les graines et les végétaux, aux côtés d’installations pédagogiques. D’une graine naît la forêt, symbole de la force du vivant. La symbiose des espèces végétales et animales, de l’infiniment petit au gigantisme, se met au service d’un écosystème centenaire, que les œuvres de Vincent Laval, Fabrice Hyber et Sandra Bartocha permettent notamment d’observer. Petits et grands sont enfin invités à expérimenter les Zooscopes, casques de réalité virtuelle intégrant une caméra subjective pour redécouvrir son environnement à travers les yeux d’un animal. La scénographie pédagogique de cette dernière salle permet en outre de comprendre les liens entre espèces grâce à un dispositif interactif créé par Studio Idaé.

