2022-04-08 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-08 Salle de l’ancien Tribunal de Nyons Place de l’ancienne mairie

Nyons Drôme EUR 5 5 Conférence par Martine Buthaud, psychanalyste.

Comprendre ce qu’est le psychisme, la manière dont les différents professionnels et les différentes approches le traitent sera l’objet de cette conférence. pierre.bonnefoi26@gmail.com https://ensembleici.fr/evenement/a-la-rencontre-du-psychisme-aujourdhui-nyons Salle de l’ancien Tribunal de Nyons Place de l’ancienne mairie Nyons

