le dimanche 19 septembre à 17:00

Situé sur un banc de sable accessible à marée basse de la commune de Marck, le Phare de Walde matérialise la démarcation entre Mer du Nord et Manche. Unique en France de par sa structure originale sur pieux en fer forgé, l’édifice offre peu de prise aux assauts de la mer et une bonne assise dans des sols mouvants. La rapidité de construction lui confère un coût bien plus réduit que celui d’un ouvrage traditionnel. L’association EPAC propose une promenade sur la plage pour retracer l’histoire du phare mis en service en 1859. Une deuxième initiative de classement à l’inventaire des Monuments historiques est en cours, après celle de 1998, afin de sauver le phare d’un ferraillage radical. A marée basse, le banc de sable héberge des colonies de phoques et de nombreux oiseaux marins.

Inscription recommandée. Marche dans le sable, vent fort fréquent, prévoir une tenue adaptée.

Promenade commentée sur la plage jusqu’au phare de conception unique en France, retraçant son histoire depuis 1859, dans un site exceptionnel qui héberge à marée basse une colonie de phoques. Phare de Walde Phare de Walde Calais Pas-de-Calais

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00

