A la rencontre du Petit Prince Paris 1er Arrondissement Paris 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

Paris 1er Arrondissement

A la rencontre du Petit Prince Paris 1er Arrondissement, 17 février 2022, Paris 1er Arrondissement. A la rencontre du Petit Prince MAD – Musée des Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli Paris 1er Arrondissement

2022-02-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00 MAD – Musée des Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli

Paris 1er Arrondissement Paris Paris 1er Arrondissement EUR 14 14 Le Musée des Arts Décoratifs présente la première grande exposition muséale en France consacrée au Petit Prince, chef-d’œuvre intemporel de la littérature. +33 1 44 55 57 50 https://madparis.fr/musee-des-arts-decoratifs MAD – Musée des Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli Paris 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Paris, Paris 1er Arrondissement Autres Lieu Paris 1er Arrondissement Adresse MAD - Musée des Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli Ville Paris 1er Arrondissement lieuville MAD - Musée des Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli Paris 1er Arrondissement Departement Paris

Paris 1er Arrondissement Paris 1er Arrondissement Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris-1er-arrondissement/

A la rencontre du Petit Prince Paris 1er Arrondissement 2022-02-17 was last modified: by A la rencontre du Petit Prince Paris 1er Arrondissement Paris 1er Arrondissement 17 février 2022 Paris Paris 1er Arrondissement

Paris 1er Arrondissement Paris