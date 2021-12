A la rencontre du monde russe Cosmopolis, 18 décembre 2021, Nantes.

A la rencontre du monde russe

Cosmopolis, le samedi 18 décembre à 16:00

**Rencontre/table ronde en présence du réalisateur, scénariste Laurent Canches (Paris) et du chercheur, journaliste Lukas Aubin (Rennes)** Regards croisés sur la Russie et les Russes d’aujourd’hui, regards au-delà des clichés sur cet étonnant et immense patchwork de peuples, langues et traditions, sur des évolutions perceptibles de la société russe avec ses contradictions, incertitudes et projets d’avenir… Les Russes. Cette conception croisée de l’humanité qui fascinait tant Dostoïevski… L’inspirant à écrire dans ses notes : j’aime en sillonnant les rues à observer des visages complètement inconnus des passants et à m’interroger : Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Que font-ils ? Que pensent-ils ? Que racontent-ils ? … **Lukas Aubin** est spécialiste de la géopolitique de la Russie. Passionné de voyages et de rencontres, il parcourt l’ex-URSS depuis une dizaine d’années à la recherche d’histoires à raconter et d’études à mener. Son premier livre La Sportokratura sous Vladimir Poutine : une géopolitique du sport russe est paru aux éditions Bréal en mai 2021. **Laurent Canches** d’abord sociologue de terrain avec le CNRS et Michel Crozier, puis cinéaste depuis 1989, a l’expérience de l’enquêteur dans ses films documentaires : sur les faits sociaux (cité d’Evry et Grigny la grande borne dans son film EN PREMIERE LIGNE avec Agat films et Robert Guediguian, une catastrophe naturelle avec son dernier film « 3h33 RUE DU PORT DES YACHTS » sur la tempête Xynthia à la Faute-sur-mer en Vendée, et tous les russes rencontrés lors de son voyage dans le Transsibérien pendant 40 jours et 40 nuits de Moscou à Vladivostok) et artistiques (Rodin et la statue de Balzac, le décor des Amants du Pont Neuf de Léos Carax ou les Saltimanques historiques de la Piazza Beaubourg).

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T18:00:00