du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Atelier d'Architecture Aude de Maneville

À la rencontre du métier d’architecte Vous êtes passionnés d’architecture ou intrigués par cette discipline qui vous est encore inconnue, vos enfants se destinent à exercer ce métier ou vous avez un projet et souhaiteriez échanger avec nous à ce sujet, Aude de Maneville et sa jeune collaboratrice Julie Villeneuve vous accueillent le temps d’un week-end au sein de leur atelier. Partez à la rencontre du métier, à la découverte de projets d’architecture et des rouages qui les composent en vous laissant transporter dans l’univers familier de l’habitat individuel. De la maison neuve à la réhabilitation du patrimoine existant, Aude de Maneville exerce cette spécialité depuis plus de trente ans en accompagnant les particuliers dans la concrétisation de véritables projets de vie. Alors à vos agendas, les architectes vous attendent ! L’Atelier Aude de Maneville [www.audedemaneville.com](http://www.audedemaneville.com)

Atelier d'Architecture Aude de Maneville 37 rue de Noailles 78100 Saint-Germain-en-Laye

