À la rencontre du médecin des objets ! La cour des arts, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vauréal.

À la rencontre du médecin des objets !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La cour des arts

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, l’atelier En Mille Morceaux vous donne rendez-vous à la Cour des Arts de Vauréal pour découvrir une profession peu commune : médecin des objets, alias restaurateur de céramique et de verre. Au programme : **présentation du métier de restaurateur, de son rôle lors des missions archéologiques et de sa mission de passeur d’histoire.** En effet, l’atelier En Mille Morceaux travaille aussi bien pour les particuliers qu’en partenariat avec le CNRS, l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, les châteaux de Vincennes et Chambord, le musée National du Qatar… Venez découvrir ce qu’il se passe de l’autre côté du miroir de l’Histoire ! De plus, si les conditions sanitaires le permettent, nous vous proposerons **une initiation gratuite au remontage de céramiques. Venez vous essayer au puzzle en 3D !** Les portes de l’atelier En Mille Morceaux ne seront pas les seules à être ouvertes à la Cour des Arts. Vous y découvrirez les 20 artisans et artistes de la Cour ainsi que des invités d’exception, axés pour les Journées européennes du patrimoine 2021 autour du thème « Patrimoine pour Tous ». Un beau week-end de fête à la Cour des Arts de Vauréal !

Inscription sur place. Atelier pouvant être annulé selon les normes sanitaires en vigueur lors de l’événement.

La cour des arts 8 rue Nationale 95490 Vauréal Vauréal Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00